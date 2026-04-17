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Concert Romain LELEU Théâtre de Pertuis Pertuis

Concert Romain LELEU Théâtre de Pertuis Pertuis vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Théâtre de Pertuis

Adresse : 66 boulevard Victor Hugo

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 35 35 35 Tarif Unique

Pertuis

Concert Romain LELEU

Vendredi 17 avril 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre de Pertuis 66 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Concert Trompette et Piano
Concert Romain LELEU, concertiste international, Victoire de la Musique Classique 2009, accompagné par Emilie BENTERFA   .

Théâtre de Pertuis 66 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Trumpet and Piano Concert

L’événement Concert Romain LELEU Pertuis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Pertuis

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