Concert Romain LELEU Théâtre de Pertuis Pertuis

Pertuis

Concert Romain LELEU

Vendredi 17 avril 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre de Pertuis 66 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Concert Trompette et Piano

Concert Romain LELEU, concertiste international, Victoire de la Musique Classique 2009, accompagné par Emilie BENTERFA .

Théâtre de Pertuis 66 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Trumpet and Piano Concert

L’événement Concert Romain LELEU Pertuis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Pertuis