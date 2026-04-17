Concert Romain LELEU Théâtre de Pertuis Pertuis
Concert Romain LELEU Théâtre de Pertuis Pertuis vendredi 17 avril 2026.
Pertuis
Concert Romain LELEU
Vendredi 17 avril 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre de Pertuis 66 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Concert Trompette et Piano
Concert Romain LELEU, concertiste international, Victoire de la Musique Classique 2009, accompagné par Emilie BENTERFA .
Théâtre de Pertuis 66 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Trumpet and Piano Concert
L’événement Concert Romain LELEU Pertuis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Pertuis
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