Hommage à Joseph d’Arbaud Pertuis
Hommage à Joseph d’Arbaud Pertuis samedi 25 avril 2026.
Pertuis
Hommage à Joseph d’Arbaud
Samedi 25 avril 2026 à partir de 8h. Place Mirabeau Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le Samedi 25 avril 2026, Li Reguignaire dóu Luberoun avec la Municipalité de Meyrargues, organisent le 26 ème anniversaire de l’action De Luberoun à Ventùri .
Marcho simboulico e Óumage à Jóusè D’Arbaud .
Cette journée est consacrée au poète manadier Joseph D’ARBAUD à la petite bastide , sa maison natale, ainsi qu’au village.
Déroulé
– Pertuis 8h, rdv devant le Donjon à Pertuis, départ de la marche symbolique.
– Meyrargues 10h La Pichoto Bastido cérémonie d’hommage.
Les propriétaires accueillent très chaleureusement les Reguignaires et amis, marcheurs, venus de Pertuis, le Capoulié du Félibrige, la reine du Félibrige, les gardians à cheval de la Nacioun Gardiano, les groupes provençaux, la Reine d’Arles, les élus ,etc…
– 11h30 défilé (passo carriero) dans le village
Le mot du Maire de Meyrargues, chant la Coupo Santo, vin d’honneur offert par la Municipalité
– 13h repas (salles des fêtes) prix 30€, sur inscription auprès de meyrarguesanimations@gmail.com ou Frédéric Blanc tel 06 03 39 08 58
– 15h spectacle de danses traditionnelles (salles des fêtes) par Lou Roudelet dei Mielo, gratuit. .
Place Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 39 08 58 meyrarguesanimations@gmail.com
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English :
On Saturday, April 25, 2026, Li Reguignaire dóu Luberoun and the Municipality of Meyrargues are organizing the 26th anniversary of the De Luberoun à Ventùri project.
L’événement Hommage à Joseph d’Arbaud Pertuis a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Pertuis
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