Mai à Vélo 2026, Pellenc ST, Pertuis
Mai à Vélo 2026, Pellenc ST, Pertuis vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Pellenc ST Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Pellenc ST Pellenc ST, 125 Rue François Gernelle 84120 Pertuis, France Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202392
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