Balade en centre historique Pertuis Vaucluse

Balade en centre historique

Balade en centre historique 44, Place Saint Pierre 84120 Pertuis Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Quatre balades de Pertuis qui vous permettront de découvrir la ville et ses environs.

+33 4 90 79 52 29

English :

Four walks in Pertuis that will allow you to discover the city and its surroundings.

Deutsch :

Vier Spaziergänge in Pertuis, bei denen Sie die Stadt und ihre Umgebung kennen lernen können.

Italiano :

Quattro passeggiate di Pertuis che vi permetteranno di scoprire la città e i suoi dintorni.

Español :

Cuatro paseos de Pertuis que le permitirán descubrir la ciudad y sus alrededores.

2024-05-14