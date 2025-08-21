Balade en centre historique Pertuis Vaucluse
44, Place Saint Pierre 84120 Pertuis Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
Quatre balades de Pertuis qui vous permettront de découvrir la ville et ses environs.
English :
Four walks in Pertuis that will allow you to discover the city and its surroundings.
Deutsch :
Vier Spaziergänge in Pertuis, bei denen Sie die Stadt und ihre Umgebung kennen lernen können.
Italiano :
Quattro passeggiate di Pertuis che vi permetteranno di scoprire la città e i suoi dintorni.
Español :
Cuatro paseos de Pertuis que le permitirán descubrir la ciudad y sus alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-14 par Provence Tourisme Office de Tourisme de Pertuis