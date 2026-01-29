Floralies Haut du cours de la République Pertuis

Floralies

Samedi 2 mai 2026 de 8h à 17h. Haut du cours de la République Cours de la République Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La Ville de Pertuis organise les Floralies !

Les Floralies de Pertuis se tiendront le 2 mai 2026, de 8h à 17h, sur le haut du cours de la République. .

Haut du cours de la République Cours de la République Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 01 71 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Pertuis is organizing the Floralies!

L’événement Floralies Pertuis a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Pertuis