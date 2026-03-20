Luberon en Tous Sens Château Val Joanis Pertuis

Luberon en Tous Sens

Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 16h. Château Val Joanis 2404 route de Villelaure Pertuis Vaucluse

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Envie de vivre une expérience unique entre nature, gastronomie et vins du Luberon ? Rendez-vous DIMANCHE 10 MAI 2026 au Château Val Joanis à Pertuis, pour une nouvelle édition de Luberon en Tous Sens, l’événement œnotouristique qui célèbre le territoire…

Luberon en Tous Sens 3ème édition



Une randonnée gourmande & exclusive dans un cadre d’exception ! Vivez une journée unique au cœur du Luberon avec Luberon en Tous Sens, l’événement qui mêle nature, gastronomie et vins du territoire.



Au départ du Château Val Joanis, partez pour une randonnée accessible et exceptionnellement balisée pour l’occasion de 7 kilomètres à travers les paysages du Luberon. Tout au long de l’itinéraire, plusieurs haltes gourmandes viendront rythmer la balade, avec dégustations et rencontres autour des produits du terroir.



Une étape vous conduira notamment au Domaine du Coffre, pour une pause conviviale.



Au retour de la randonnée, la découverte se poursuit autour des vins de l’AOC Luberon. Plusieurs vignerons seront présents pour partager leur passion, présenter leurs cuvées et proposer des dégustations. Installez-vous ensuite pour savourer un pique-nique gastronomique imaginé par le chef Pulizzi du restaurant L’Olivier à Pertuis, dans une ambiance conviviale animée par le groupe KOBALT.



Une journée gourmande et festive pour découvrir le Luberon autrement, entre vignobles, gastronomie et paysages.



Réservez votre place ! Attention, places limitées.



Un événement collectif organisé par Destination Luberon, en collaboration avec les offices de tourisme Pays d’Apt Luberon, Sud Luberon Tourisme, Isle-sur-la-Sorgue Tourisme et Pertuis Tourisme, ainsi qu’avec le Syndicat des vins de l’AOC Luberon.



L’événement bénéficie également du soutien de Terroir Passionnément Crédit Agricole Alpes Provence, Caisse locale de Pertuis.



Luberon en Tous Sens est une expérience complète il n’est donc pas possible de participer qu’à une partie de l’événement.



Votre expérience comprend



– Une randonnée gourmande balisée exceptionnellement pour l’événement



– Plusieurs haltes dégustation le long du parcours



– Des rencontres avec les vignerons de l’AOC Luberon



– Des dégustations de vins



– Un pique-nique gastronomique signé par le chef Pulizzi Possibilité de réserver un pique-nique végétarien



– L’ambiance musicale avec le groupe KOBALT



– L’accès aux jardins remarquables du Château Val Joanis



Informations pratiques



Durée de l’événement 6h environ

Chiens non acceptés .

Château Val Joanis 2404 route de Villelaure Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 71 32 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a unique experience combining nature, gastronomy and Luberon wines? Join us on SUNDAY 10th MAY 2026 at Château Val Joanis in Pertuis, for a new edition of Luberon en Tous Sens, the ?notouristic? event celebrating the region?

L’événement Luberon en Tous Sens Pertuis a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Pertuis