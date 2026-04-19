Course des Pitchouns Pertuis
Course des Pitchouns Pertuis mercredi 13 mai 2026.
Pertuis
Course des Pitchouns
Mercredi 13 mai 2026 à partir de 15h. Parc du Pré du Roy Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
La course des Pitchouns aura lieu le mercredi 13 mai 2026 à 15h00 au Parc du Pré du Roy.
Cette course est ouverte à tous les écoliers de 3 à 10 ans. De nombreuses surprises.
Pour plus de renseignements contacter le 04 90 09 59 07. .
Parc du Pré du Roy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 59 07
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English :
La course des Pitchouns will take place on Wednesday May 13, 2026 at 3pm in the Parc du Pré du Roy.
L’événement Course des Pitchouns Pertuis a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pertuis
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