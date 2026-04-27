Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis
Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis mardi 12 mai 2026.
Pertuis
Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art
Du 12/05 au 23/05/2026 tous les jours de 11h à 18h.
Vernissage le 16 mai à 11h00. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 11:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Exposition de peintures et sculptures à la Galerie Namast’Art du 12 au 23 mai de Josette Mercier, du 12 au 23.
Une très belle exposition de techniques variées des artistes originaux et talentueux que Josette Mercier a réunis pour cette occasion.
Vernissage le 16 mai à 11h.
Tous les jours de 11h00 à 18h00
Entrée libre .
Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 eric@namastart.fr
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English :
Exhibition of paintings and sculptures at Galerie Namast’Art from May 12 to 23 by Josette Mercier, from May 12 to 23.
L’événement Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art Pertuis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Pertuis