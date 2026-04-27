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Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis

Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis mardi 12 mai 2026.

Lieu : Galerie Namast'Art

Adresse : 90 rue de la Tour

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pertuis

Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art

Du 12/05 au 23/05/2026 tous les jours de 11h à 18h.
Vernissage le 16 mai à 11h00. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 11:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Exposition de peintures et sculptures à la Galerie Namast’Art du 12 au 23 mai de Josette Mercier, du 12 au 23.
Une très belle exposition de techniques variées des artistes originaux et talentueux que Josette Mercier a réunis pour cette occasion.

Vernissage le 16 mai à 11h.

Tous les jours de 11h00 à 18h00
Entrée libre   .

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23  eric@namastart.fr

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English :

Exhibition of paintings and sculptures at Galerie Namast’Art from May 12 to 23 by Josette Mercier, from May 12 to 23.

L’événement Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art Pertuis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Pertuis

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