Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis

Pertuis

Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art

Du 12/05 au 23/05/2026 tous les jours de 11h à 18h.

Vernissage le 16 mai à 11h00. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 11:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Exposition de peintures et sculptures à la Galerie Namast’Art du 12 au 23 mai de Josette Mercier, du 12 au 23.

Une très belle exposition de techniques variées des artistes originaux et talentueux que Josette Mercier a réunis pour cette occasion.



Vernissage le 16 mai à 11h.



Tous les jours de 11h00 à 18h00

Entrée libre .

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 eric@namastart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings and sculptures at Galerie Namast’Art from May 12 to 23 by Josette Mercier, from May 12 to 23.

L’événement Exposition peinture et sculpture Galarie Namast’art Pertuis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Pertuis