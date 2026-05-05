Cordes sensibles chapelle de la charité Pertuis

Pertuis

Cordes sensibles

Lundi 18 mai 2026 à partir de 18h30. chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 18:30:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Le Conservatoire de Pertuis vous invite à la démonstration de la classe de piano ainsi que de la classe de théâtre, le lundi 18 mai à 18h30, à la médiathèque (auditorium).

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chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

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English :

The Conservatoire de Pertuis invites you to a demonstration of its piano and drama classes, on Monday May 18 at 6.30pm, at the médiathèque (auditorium).

L’événement Cordes sensibles Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis