Cordes sensibles chapelle de la charité Pertuis
Cordes sensibles chapelle de la charité Pertuis lundi 18 mai 2026.
Pertuis
Cordes sensibles
Lundi 18 mai 2026 à partir de 18h30. chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:30:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Le Conservatoire de Pertuis vous invite à la démonstration de la classe de piano ainsi que de la classe de théâtre, le lundi 18 mai à 18h30, à la médiathèque (auditorium).
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chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20
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English :
The Conservatoire de Pertuis invites you to a demonstration of its piano and drama classes, on Monday May 18 at 6.30pm, at the médiathèque (auditorium).
L’événement Cordes sensibles Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis
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