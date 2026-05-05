Masterclass piano chapelle de la charité Pertuis
Masterclass piano chapelle de la charité Pertuis mercredi 6 mai 2026.
Pertuis
Masterclass piano
Mercredi 6 mai 2026 de 12h30 à 18h30. chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 12:30:00
fin : 2026-05-06 18:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Le Conservatoire de musique de Pertuis a le plaisir de vous convier à une masterclass de piano animée par Andréa Corazziari, du Conservatoire Olivier Messiaen d’Avignon le mercredi 6 mai de 12h30 à 18h30 à la Chapelle de la Charité.
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chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20
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English :
The Conservatoire de musique de Pertuis is pleased to invite you to a piano masterclass led by Andréa Corazziari, from the Conservatoire Olivier Messiaen in Avignon, on Wednesday May 6 from 12:30 to 6:30 pm at the Chapelle de la Charité.
L’événement Masterclass piano Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis
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