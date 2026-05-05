Inauguration bar à vin Le Flacon Ivre Le Flacon Ivre Pertuis

Pertuis

Inauguration bar à vin Le Flacon Ivre

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 18h30. Le Flacon Ivre 109 Bd de la Sainte-Barbe Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Inauguration du Flacon Ivre le 7 mai dès 18h30 avec dégustation de 5 domaines.

Au programme

Soirée vins et tapas .

Le Flacon Ivre 109 Bd de la Sainte-Barbe Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 31 82

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English :

Inauguration of the Flacon Ivre on May 7 at 6.30pm, with tastings from 5 estates.

L’événement Inauguration bar à vin Le Flacon Ivre Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis