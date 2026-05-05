Inauguration bar à vin Le Flacon Ivre Le Flacon Ivre Pertuis
Inauguration bar à vin Le Flacon Ivre Le Flacon Ivre Pertuis jeudi 7 mai 2026.
Pertuis
Inauguration bar à vin Le Flacon Ivre
Jeudi 7 mai 2026 à partir de 18h30. Le Flacon Ivre 109 Bd de la Sainte-Barbe Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Inauguration du Flacon Ivre le 7 mai dès 18h30 avec dégustation de 5 domaines.
Au programme
Soirée vins et tapas .
Le Flacon Ivre 109 Bd de la Sainte-Barbe Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 31 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Inauguration of the Flacon Ivre on May 7 at 6.30pm, with tastings from 5 estates.
L’événement Inauguration bar à vin Le Flacon Ivre Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis