Pertuis

Luberon en Tout Sens

Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 16h. Château Val Joanis Pertuis Vaucluse

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’événement Luberon en Tous Sens revient pour une 3ᵉ édition le dimanche 10 mai 2026, de 10h à 16h, au Château Val Joanis à Pertuis.

Cette journée œnotouristique propose une immersion au cœur du Luberon, entre nature, gastronomie et découverte des vins du territoire.



Les participants prendront part à une randonnée gourmande d’environ 7 km, accessible et exceptionnellement balisée pour l’occasion. Tout au long du parcours, des haltes dégustation permettront de découvrir les produits du terroir et d’échanger avec les producteurs, avec notamment un passage au Domaine du Coffre.



De retour au château, l’expérience se poursuit avec des dégustations de vins de l’AOC Luberon en présence de vignerons, suivies d’un pique-nique gastronomique préparé par le chef Pulizzi (restaurant L’Olivier à Pertuis), dans une ambiance musicale assurée par le groupe KOBALT. Les participants auront également accès aux jardins remarquables du Château Val Joanis.



L’événement, d’une durée d’environ 6 heures, se fait uniquement sur réservation (places limitées) et ne peut être suivi partiellement. Les chiens ne sont pas autorisés.



Informations et réservations 04 90 71 32 01 https://boutique.destinationluberon.com .

Château Val Joanis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 71 32 01

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English :

The Luberon en Tous Sens event returns for a 3rd edition on Sunday, May 10, 2026, from 10am to 4pm, at Château Val Joanis in Pertuis.

L’événement Luberon en Tout Sens Pertuis a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pertuis