Festival du Film Judiciaire Cinéma Le Luberon Pertuis
Festival du Film Judiciaire Cinéma Le Luberon Pertuis mardi 12 mai 2026.
Pertuis
Festival du Film Judiciaire
Mardi 12 mai 2026 à partir de 19h. Cinéma Le Luberon 31 Rue Giraud Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Festival du Film Judiciaire 4ème édition le 12 mai à 19h00 projection du film Le consentement
Gratuit sur réservation
Information et réservation 04 90 79 50 40 pas@mairie-pertuis.fr .
Cinéma Le Luberon 31 Rue Giraud Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 50 40 pad@mairie-pertuis.fr
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English :
Festival du Film Judiciaire ? 4th edition May 12 at 7:00 p.m. screening of the film Consent
L’événement Festival du Film Judiciaire Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis
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