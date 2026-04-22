Festival du Film Judiciaire Cinéma Le Luberon Pertuis

Pertuis

Festival du Film Judiciaire

Mardi 12 mai 2026 à partir de 19h. Cinéma Le Luberon 31 Rue Giraud Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Festival du Film Judiciaire 4ème édition le 12 mai à 19h00 projection du film Le consentement

Gratuit sur réservation

Information et réservation 04 90 79 50 40 pas@mairie-pertuis.fr .

Cinéma Le Luberon 31 Rue Giraud Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 50 40 pad@mairie-pertuis.fr

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English :

Festival du Film Judiciaire ? 4th edition May 12 at 7:00 p.m. screening of the film Consent

L’événement Festival du Film Judiciaire Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis