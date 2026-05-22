Sunsets vignerons en Luberon au Domaine du Coffre Pertuis

Pertuis

Sunsets vignerons en Luberon au Domaine du Coffre

Mardi 21 juillet 2026 de 18h30 à 21h30. Route d’Ansouis Pertuis Vaucluse

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Profitez d’une balade au cœur des vignes, d’une visite du caveau et d’une dégustation de vins. De petits plats du terroir mettront en valeur les vins dégustés.

À Pertuis, entre le Luberon et la Sainte-Victoire, le Domaine du Coffre est un domaine viticole familial installé au cœur des vignes et des oliviers. Viticulteurs depuis quatre générations, les trois frères cultivent 6 hectares de vieilles vignes plantées par leur grand-père, avec l’envie de faire naître des vins à l’image de leur terroir.



Le domaine élabore des vins en AOP Luberon, en rouge, blanc et rosé, à partir de cépages emblématiques comme le Grenache, la Syrah, le Grenache blanc et le Rolle. Au sein de leur cave, La Joly Winery, tradition familiale et approche moderne se rencontrent pour créer des cuvées sincères, expressives et pleines de caractère.

Pour accompagner les vins du Domaine, la Fromagerie de Pertuis vous propose



– Assortiment fromages et charcuteries



> Pas de menu enfant disponible pour cette soirée



Informations pratiques :



Les soirées Sunsets Vignerons sont des expériences et rencontres au cœur des domaines et caves participants

Rendez-vous à 18h30

Chaussures plates et fermées recommandées (pour la balade dans les vignes)

Les menus et mets proposés ne sont pas modifiables

Le tarif comprend : la balade dans les vignes commentée, la visite des chais et/ou du domaine, la dégustation avec accord mets & vins et 3 verres de dégustation

Veuillez noter que vous n’êtes pas dans un restaurant le personnel qui vous accueille ne peut donc pas manipuler les mets qui seront servis dans des contenants fournis par le traiteur

À l’issue de la soirée, vous avez la possibilité d’acheter du vin auprès du domaine

Nos amis les canidés ne sont pas admis .

Route d’Ansouis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Enjoy a walk through the vineyards, a visit to the cellar and a wine tasting. Small local dishes will highlight the wines tasted.

L’événement Sunsets vignerons en Luberon au Domaine du Coffre Pertuis a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Pertuis