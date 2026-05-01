4ème édition Nettoyons le Sud Parking de l’ école des Moulières et rond-point des pompiers Pertuis

Pertuis

4ème édition Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026. Parking de l’ école des Moulières et rond-point des pompiers 466 Chem. des Moulières Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nettoyons le Sud 2026 participez à l’aventure !

Le samedi 30 mai 2026, passez à l’action en rejoignant la 4e édition de Nettoyons le Sud !

En 2025, plus de 25 000 bénévoles se sont engagés dans toute la région pour ramasser les déchets dans les espaces naturels, les villes, les bords de routes et sur le littoral.



Avec 100 tonnes de déchets collectées dans 400 points de ramassage, cette troisième édition a battu un record de participation et confirmé l’importance de notre engagement à tous pour préserver notre territoire.



En 2026, l’objectif est clair continuer à amplifier cette mobilisation collective et sensibiliser toujours plus largement aux enjeux environnementaux.



Parce que les défis se relèvent ensemble, agissons pour notre cadre de vie. Chaque geste compte !



Nous vous attendons nombreux ! Inscription sur le site https://www.maregionsud.fr/ .

Parking de l’ école des Moulières et rond-point des pompiers 466 Chem. des Moulières Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Clean Up the South 2026: join the adventure!

On Saturday, May 30, 2026, take action by joining the 4th edition of Clean Up the South!

L’événement 4ème édition Nettoyons le Sud Pertuis a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Pertuis