Cyclo’ride La métropole à vélo 2026 Stade du Farigoulier Pertuis

Pertuis

Cyclo’ride La métropole à vélo 2026

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 17h30. Stade du Farigoulier 9005F Rte d’Aix Pertuis Vaucluse

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Votre Office de Tourisme vous invite à une excursion spéciale le samedi 25 avril de Pertuis aux carrières de Bibémus ainsi que le 30 mai Pertuis, Rognes et le Puy Sainte Réparade à vélo.

Au programme, une journée riche en découvertes des visites passionnantes mêlant histoire et nature, une immersion auprès des acteurs locaux du tourisme, et un délicieux pique-nique mettant en avant les produits du terroir.



Samedi 25 avril

Menu Entrée Salade Niçoise thon, oeuf dur, tomate, haricot vert, olive noire, roquette, échalotte, vinaigrette huile d’olive, vinaigre rouge moutarde

cake carotte cumin

Plat L’italien poulet, fromage taleggio, tomate, basilic, huile d’olive

Dessert Tartelette poire et crème d’amande



Samedi 30 mai ( Menu en cours )



Cette activité nécessite une inscription préalable

– Avant le 20 avril pour l’événement du 25 avril

– Avant le 25 mai pour l’événement du 30 mai



Places limitées à 20 personnes par événement.



Le rendez-vous est fixé au parking du Farigoulier à 9h.

Le tarif par personne est de 30€, incluant la balade, les visites guidées et le pique-nique.



Les vélos à assistance électrique (VAE) et les VTT à assistance électrique (VTTAE) sont fortement recommandés.



Réservation au 04 90 79 52 29 ou contact@tourisme-pertuis.fr .

Stade du Farigoulier 9005F Rte d’Aix Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your Tourist Office invites you to a special excursion on Saturday April 25 from Pertuis to the Bibémus quarries, and on May 30 from Pertuis to Rognes and Le Puy Sainte Réparade by bike.

L’événement Cyclo’ride La métropole à vélo 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Pertuis