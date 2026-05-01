Pertuis

Festival musique contemporaine Piano préparé

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 18h. Chapelle de la Charité Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le Conservatoire de Pertuis vous invite à un concert de piano du Conservatoire d’Istres, le mercredi 27 mai à 18h, à la Chapelle de la Charité.

Entrée libre

Renseignements au 04 90 09 67 20 .

Chapelle de la Charité Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

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English :

The Conservatoire de Pertuis invites you to a piano concert by the Conservatoire d’Istres, on Wednesday May 27 at 6pm, at the Chapelle de la Charité.

L’événement Festival musique contemporaine Piano préparé Pertuis a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pertuis