Concert Flûte et guitare electronique chapelle de la charité Pertuis
Concert Flûte et guitare electronique chapelle de la charité Pertuis mardi 19 mai 2026.
Pertuis
Concert Flûte et guitare electronique
Mardi 19 mai 2026 à partir de 18h30. chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Le Conservatoire de Pertuis vous invite à un concert de flûte et guitare électrique, le mardi 19 mai à 18h30, à la médiathèque (auditorium).
Entrée libre
Renseignements au 04 90 09 67 20 .
chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20
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English :
The Conservatoire de Pertuis invites you to a flute and electric guitar concert, Tuesday May 19 at 6:30pm, at the médiathèque (auditorium).
L’événement Concert Flûte et guitare electronique Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis
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