Concert Flûte et guitare electronique chapelle de la charité Pertuis

Pertuis

Concert Flûte et guitare electronique

Mardi 19 mai 2026 à partir de 18h30. chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le Conservatoire de Pertuis vous invite à un concert de flûte et guitare électrique, le mardi 19 mai à 18h30, à la médiathèque (auditorium).

Entrée libre

Renseignements au 04 90 09 67 20 .

chapelle de la charité 136 Bd Jules Granier 40 Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

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English :

The Conservatoire de Pertuis invites you to a flute and electric guitar concert, Tuesday May 19 at 6:30pm, at the médiathèque (auditorium).

L’événement Concert Flûte et guitare electronique Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis