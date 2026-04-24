Indus’3 Days Pellenc ST Pellenc ST Pertuis

Pertuis

Indus’3 Days Pellenc ST

Vendredi 22 mai 2026 de 10h à 11h30. Pellenc ST 125 Rue François Gernelle Pertuis Vaucluse

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-22 11:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre des Indus’3Days, Pertuis accueille la visite de Pellenc ST le vendredi 22 mai à 10h00 . L’entreprise, spécialisée dans le tri intelligent pour le recyclage, présentera ses innovations au service de l’environnement.

Entrez dans les coulisses du site de Pertuis de Pellenc Selective Technologies. Vous y découvrirez nos secrets de conception et nos méthodes de productions, expliqués par nos équipes passionnées.





A découvrir pendant la visite



Une présentation générale de l’entreprise dans l’espace central du bâtiment principal

Une démonstration des machines dans le Centre de Tests

Une visite du bâtiment de fabrication



DUREE DE LA VISITE 1h30



RDV sur place à 9h45 Pellenc ST, 125 Rue François Gernelle, 84120 Pertuis



RESTRICTIONS



A partir de 10 ans, Accès PMR limité



Port de chaussures plates et fermées obligatoire, Interdiction de prendre des photos et des vidéos.



La visite est au tarif unique de 7€.

Un tarif réduit (justificatif à fournir) de 6€ est accordé aux minimas sociaux, aux personnes en situation de handicap, aux personnes mineures et aux étudiants.



Réservations sont obligatoires à compter du 27 avril 10h. .

Pellenc ST 125 Rue François Gernelle Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the Indus?3Days, Pertuis welcomes a visit from Pellenc ST on Friday May 22 at 10:00 am. The company, specialized in intelligent sorting for recycling, will present its innovations in the service of the environment.

L’événement Indus’3 Days Pellenc ST Pertuis a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Pertuis