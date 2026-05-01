Pertuis

Piano du XXème siècle

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 18h30. Médiathèque Auditorium Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le Conservatoire de Pertuis vous invite à un concert depiano, le mercredi 20 mai à 18h30, à la médiathèque (auditorium).

Entrée libre

Renseignements au 04 90 09 67 20 .

Médiathèque Auditorium Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

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English :

The Conservatoire de Pertuis invites you to a piano concert, Wednesday May 20 at 6:30pm, at the médiathèque (auditorium).

L’événement Piano du XXème siècle Pertuis a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pertuis