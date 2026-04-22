3ème concours de puzzle Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Pertuis
3ème concours de puzzle Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Pertuis dimanche 24 mai 2026.
Pertuis
3ème concours de puzzle
Dimanche 24 mai 2026 à partir de 10h et à partir de 14h. Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Concours de puzzle Pertuis Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Venez participer au troisième concours de puzzle Salle des fêtes Georges Jouvin à Pertuis organisé par Les Vitrines de Pertuis et 1 jour 1ID , le dimanche 24 mai à 10h00.
Tarifs 20€ par équipe de 2 (chèque non acceptés)
Au programme
À 10h00 Puzzle de 500 pièces ( Kpop Demon Hunter )
À 14h00 Puzzle de 1000 pièces ( Ville de Pertuis ) .
Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Concours de puzzle Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 1jour1idee84240@gmail.com
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English :
Come and take part in the third puzzle competition Salle des fêtes Georges Jouvin in Pertuis organized by Les Vitrines de Pertuis and 1 jour 1ID , on Sunday May 24 at 10.00 am.
Entry fee: 20? per team of 2 (cheques not accepted)
L’événement 3ème concours de puzzle Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis
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