3ème concours de puzzle Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Pertuis

Pertuis

3ème concours de puzzle

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 10h et à partir de 14h. Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Concours de puzzle Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez participer au troisième concours de puzzle Salle des fêtes Georges Jouvin à Pertuis organisé par Les Vitrines de Pertuis et 1 jour 1ID , le dimanche 24 mai à 10h00.



Tarifs 20€ par équipe de 2 (chèque non acceptés)

Au programme

À 10h00 Puzzle de 500 pièces ( Kpop Demon Hunter )

À 14h00 Puzzle de 1000 pièces ( Ville de Pertuis ) .

Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Concours de puzzle Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 1jour1idee84240@gmail.com

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English :

Come and take part in the third puzzle competition Salle des fêtes Georges Jouvin in Pertuis organized by Les Vitrines de Pertuis and 1 jour 1ID , on Sunday May 24 at 10.00 am.



Entry fee: 20? per team of 2 (cheques not accepted)

L’événement 3ème concours de puzzle Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis