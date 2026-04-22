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3ème concours de puzzle Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Pertuis

3ème concours de puzzle Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Pertuis dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy

Adresse : Concours de puzzle

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 20 20 20

Pertuis

3ème concours de puzzle

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 10h et à partir de 14h. Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Concours de puzzle Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Venez participer au troisième concours de puzzle Salle des fêtes Georges Jouvin à Pertuis organisé par Les Vitrines de Pertuis et 1 jour 1ID , le dimanche 24 mai à 10h00.

Tarifs 20€ par équipe de 2 (chèque non acceptés)
Au programme
À 10h00 Puzzle de 500 pièces ( Kpop Demon Hunter )
À 14h00 Puzzle de 1000 pièces ( Ville de Pertuis )   .

Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Concours de puzzle Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67  1jour1idee84240@gmail.com

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English :

Come and take part in the third puzzle competition Salle des fêtes Georges Jouvin in Pertuis organized by Les Vitrines de Pertuis and 1 jour 1ID , on Sunday May 24 at 10.00 am.

Entry fee: 20? per team of 2 (cheques not accepted)

L’événement 3ème concours de puzzle Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis

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