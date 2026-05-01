Pertuis

Festival musique contemporaine Recomposed By

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 18h30. Chapelle de la Charité Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le Conservatoire de Pertuis vous invite à un concert de musique contemporaines le jeudi 28 mai à 18h30, à la Chapelle de la Charité.

Entrée libre

Renseignements au 04 90 09 67 20 .

Chapelle de la Charité Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

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English :

The Conservatoire de Pertuis invites you to a concert of contemporary music on Thursday May 28 at 6.30pm, at the Chapelle de la Charité.

L’événement Festival musique contemporaine Recomposed By Pertuis a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pertuis