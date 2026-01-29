Salon Bien vieillir 2026 rue Henry Silvy Pertuis

Salon Bien vieillir 2026

Jeudi 28 mai 2026 de 9h30 à 17h30.

Médiathèque Les Carmes. rue Henry Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Début : 2026-05-28 09:30:00

fin : 2026-05-28 17:30:00

2026-05-28

Le CCAS de Pertuis propose des ateliers , des stands d’information et des conférences lors de ce salon du bien vieillir le jeudi 28 mai.

Au programme informations dans divers domaines de la vie des séniors santé, loisirs, accès au droit, mobilité, habitat, maintien à domicile.

32 partenaires seront présents, dont le Département, agirc arrco, présence verte, Ssiad, Espace france service,clic, CPTS-ADMR84, domitys, associations séniors de Pertuis etc…



Stands d’information & ateliers



RENSEIGNEMENTS AU CCAS 04 90 09 25 30

STATIONNEMENT POSSIBLE AU PARKING DE LA DÉVALADE .

rue Henry Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 25 30 ccas@mairie-pertuis.fr

The CCAS de Pertuis will be offering workshops, information stands and conferences at the Salon du Bien Vieir on Thursday May 28.

