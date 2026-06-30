Groupe parents d’ados Relais Ados Parents Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Groupe parents d’ados

Mardi 7 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Relais Ados Parents 44 place Saint-Pierre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07 20:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Groupe parents d’ados le mardi 7 juillet de 18h30 à 20h30 au Relais ados parents de Pertuis.

Au programme

Atelier de libre expression autour de la relation avec nos ados, pour tous les parents



Information et inscription au 04 42 96 17 39 .

Relais Ados Parents 44 place Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 96 17 39 rap.pertuis@mda13nord.fr

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English :

Teen Parents’ Group on Tuesday, July 7, from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. at the Relais Ados Parents in Pertuis.

L’événement Groupe parents d’ados Pertuis a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pertuis