Les visites guidées de l’été 2026 Place Mirabeau Pertuis

Pertuis

Les visites guidées de l’été 2026

Mardi 7 juillet 2026 de 10h à 12h.

Mardi 14 juillet 2026 de 10h à 12h.

Mardi 21 juillet 2026 de 10h à 12h.

Mardi 28 juillet 2026 de 10h à 12h.

Mardi 4 août 2026 de 10h à 12h.

Mardi 11 août 2026 de 10h à 12h.

Mardi 18 août 2026 de 10h à 12h.

Mardi 25 août 2026 de 10h à 12h. Place Mirabeau Office de tourisme Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

L’office de tourisme vous propose des visites guidées du centre historique de Pertuis tous les mardis de 10h00 à 12h00 animées par Françcoise Genoulaz. du 7 juillet au 25 août.

Verre de l’amitié offet par l’Office à la fin de la visite .

Tarif de 7€ par personne.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Information et réservation 04 90 79 52 29 .

Place Mirabeau Office de tourisme Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The tourist office offers guided tours of the historic center of Pertuis every Tuesday from 10:00 a.m. to 12:00 p.m., led by Françoise Genoulaz, from July 7 to August 25.

A complimentary glass of wine is offered by the tourist office at the end of the tour.

L’événement Les visites guidées de l’été 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Pertuis