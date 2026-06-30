Informations pratiques

Pertuis

Cœur de quartier

Mercredi 8 juillet 2026 de 16h à 19h. Place Saint-Pierre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

La ville de Pertuis et les associations partenaires proposent des ateliers ludiques et conviviaux Place St -Pierre, le mercredi 8 juillet de 16h à 19h.

Animation musicale, jeux, cirque .

Place Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The city of Pertuis and its partner organizations are offering fun and friendly workshops at Place St-Pierre on Wednesday, July 8, from 4:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement Cœur de quartier Pertuis a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pertuis