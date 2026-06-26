stage de théâtre Galerie Namastart Pertuis

Pertuis

stage de théâtre

Samedi 11 juillet 2026 de 10h30 à 17h. Galerie Namastart 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La galerie Namastart propose le 11 juillet un stage de théâtre de 10h30 à 17h pour adultes à partir de 17 ans.

Création de personnages, interprétation, mise en scène, improvisation.



Réservation au 07 70 26 74 60 .

Galerie Namastart 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 26 74 60 info@namastart.fr

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English :

On July 11, the Namastart Gallery is offering a theater workshop from 10:30 a.m. to 5:00 p.m. for adults ages 17 and older.

L’événement stage de théâtre Pertuis a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Pertuis