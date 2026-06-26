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stage de théâtre Galerie Namastart Pertuis

stage de théâtre Galerie Namastart Pertuis samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Galerie Namastart
Adresse
90 rue de la Tour
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Pertuis

stage de théâtre

Samedi 11 juillet 2026 de 10h30 à 17h. Galerie Namastart 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

La galerie Namastart propose le 11 juillet un stage de théâtre de 10h30 à 17h pour adultes à partir de 17 ans.
Création de personnages, interprétation, mise en scène, improvisation.

Réservation au 07 70 26 74 60   .

Galerie Namastart 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 26 74 60  info@namastart.fr

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English :

On July 11, the Namastart Gallery is offering a theater workshop from 10:30 a.m. to 5:00 p.m. for adults ages 17 and older.

L’événement stage de théâtre Pertuis a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Pertuis

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