Exposition d’un collectif d’artistes Galerie Namast’Art Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Exposition d’un collectif d’artistes

Du 15/07 au 31/07/2026 tous les jours de 11h à 18h.

Du mardi au vendredi. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Pendant trois semaines, la Galerie Namast’art présentera sur ses murs une exposition exceptionnelle réunissant cinq univers artistiques du mardi au samedi de 11h00 à 18h00 de 15 au 31 juillet.

Au programme



Peinture, couleur, matière, émotion et regard sur le monde se rencontrent au fil d’un parcours riche en découvertes et en inspirations avec C.Puynesge, L.Bressange, MG.Rousseau, Y.Chabot, O.Chapel. .

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23

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English :

For three weeks, the Namast?art Gallery will host an exceptional exhibition featuring five distinct artistic worlds, open Tuesday through Saturday from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., July 15–31.

L’événement Exposition d’un collectif d’artistes Pertuis a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Pertuis