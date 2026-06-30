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AGENDA · Pertuis

Exposition d’un collectif d’artistes Galerie Namast’Art Pertuis

mercredi 15 juillet 2026 · Galerie Namast'Art · Pertuis

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Galerie Namast'Art
Adresse
90 rue de la Tour
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Tarif

Pertuis

Exposition d’un collectif d’artistes

Du 15/07 au 31/07/2026 tous les jours de 11h à 18h.
Du mardi au vendredi. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Pendant trois semaines, la Galerie Namast’art présentera sur ses murs une exposition exceptionnelle réunissant cinq univers artistiques du mardi au samedi de 11h00 à 18h00 de 15 au 31 juillet.
Au programme

Peinture, couleur, matière, émotion et regard sur le monde se rencontrent au fil d’un parcours riche en découvertes et en inspirations avec C.Puynesge, L.Bressange, MG.Rousseau, Y.Chabot, O.Chapel.   .

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 

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English :

For three weeks, the Namast?art Gallery will host an exceptional exhibition featuring five distinct artistic worlds, open Tuesday through Saturday from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., July 15–31.

L’événement Exposition d’un collectif d’artistes Pertuis a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Pertuis

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