Visites guidées au fil de l’eau Place Mirabeau Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Visites guidées au fil de l’eau

Jeudi 23 juillet 2026 de 10h à 12h.

Jeudi 13 août 2026 de 10h à 12h. Place Mirabeau Office de tourisme Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

L’office de tourisme vous propose des visites guidées sur les fontaines de Pertuis les mardis 23 juillet et 13 août de 10h00 à 12h00 animées par Françoise Genoulaz..



Verre de l’amitié offet par l’Office à la fin de la visite .

Nouveauté cette année: la visite se fait en baladine, nombre de places limité à 6 personnes.Tarif de 7€ par personne.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Information et réservation 04 90 79 52 29 .

Place Mirabeau Office de tourisme Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The tourist office is offering guided tours of the fountains of Pertuis on Tuesday, July 23, and Tuesday, August 13, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m., led by Françoise Genoulaz.



A complimentary glass of wine will be offered by the tourist office at the end of the tour.

L’événement Visites guidées au fil de l’eau Pertuis a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Pertuis