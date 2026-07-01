Visites guidées au fil de l’eau Place Mirabeau Pertuis
jeudi 23 juillet 2026 · Place Mirabeau · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Visites guidées au fil de l’eau
Jeudi 23 juillet 2026 de 10h à 12h.
Jeudi 13 août 2026 de 10h à 12h. Place Mirabeau Office de tourisme Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
L’office de tourisme vous propose des visites guidées sur les fontaines de Pertuis les mardis 23 juillet et 13 août de 10h00 à 12h00 animées par Françoise Genoulaz..
Verre de l’amitié offet par l’Office à la fin de la visite .
Nouveauté cette année: la visite se fait en baladine, nombre de places limité à 6 personnes.Tarif de 7€ par personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Information et réservation 04 90 79 52 29 .
Place Mirabeau Office de tourisme Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr
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English :
The tourist office is offering guided tours of the fountains of Pertuis on Tuesday, July 23, and Tuesday, August 13, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m., led by Françoise Genoulaz.
A complimentary glass of wine will be offered by the tourist office at the end of the tour.
L’événement Visites guidées au fil de l’eau Pertuis a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Pertuis
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