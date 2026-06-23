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Haut et fort Relais Ados Parents de Pertuis Pertuis

Haut et fort Relais Ados Parents de Pertuis Pertuis mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Relais Ados Parents de Pertuis
Adresse
44 Pl. Saint-Pierre
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Pertuis

Haut et fort

Mercredi 15 juillet 2026 de 16h à 18h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 18h. Relais Ados Parents de Pertuis 44 Pl. Saint-Pierre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22

Atelier de libre expression autour de soi et du monde Haut et fort les mercredis15 et 22 juillet de 16h00 à 18h00.
Information au 04 42 96 17 39   .

Relais Ados Parents de Pertuis 44 Pl. Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 96 17 39  rap.pertuis@mda13nord.fr

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English :

Creative expression workshop exploring oneself and the world, Loud and Clear, on Wednesdays, July 15 and 22, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Haut et fort Pertuis a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pertuis

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