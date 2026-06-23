Haut et fort Relais Ados Parents de Pertuis Pertuis
Haut et fort Relais Ados Parents de Pertuis Pertuis mercredi 15 juillet 2026.
Pertuis
Haut et fort
Mercredi 15 juillet 2026 de 16h à 18h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 18h. Relais Ados Parents de Pertuis 44 Pl. Saint-Pierre Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22
Atelier de libre expression autour de soi et du monde Haut et fort les mercredis15 et 22 juillet de 16h00 à 18h00.
Information au 04 42 96 17 39 .
Relais Ados Parents de Pertuis 44 Pl. Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 96 17 39 rap.pertuis@mda13nord.fr
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English :
Creative expression workshop exploring oneself and the world, Loud and Clear, on Wednesdays, July 15 and 22, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Haut et fort Pertuis a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pertuis
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