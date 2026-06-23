Haut et fort Relais Ados Parents de Pertuis Pertuis

Pertuis

Haut et fort

Mercredi 15 juillet 2026 de 16h à 18h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 18h. Relais Ados Parents de Pertuis 44 Pl. Saint-Pierre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

Atelier de libre expression autour de soi et du monde Haut et fort les mercredis15 et 22 juillet de 16h00 à 18h00.

Information au 04 42 96 17 39 .

Relais Ados Parents de Pertuis 44 Pl. Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 96 17 39 rap.pertuis@mda13nord.fr

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English :

Creative expression workshop exploring oneself and the world, Loud and Clear, on Wednesdays, July 15 and 22, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Haut et fort Pertuis a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pertuis