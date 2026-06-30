Bas les masques Relais Ados Parents de Pertuis Pertuis
jeudi 16 juillet 2026 · Relais Ados Parents de Pertuis · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Bas les masques
Jeudi 16 juillet 2026 de 16h à 18h.
Jeudi 23 juillet 2026 de 16h à 18h. Relais Ados Parents de Pertuis 44 Pl. Saint-Pierre Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23
Atelier de confection de masque personnalisées les jeudis 16 et 23 juillet de 16h00 à 23h00.
Information 04 42 96 17 39 .
Relais Ados Parents de Pertuis 44 Pl. Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 96 17 39 rap.pertuis@mda13nord.fr
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English :
Custom mask-making workshop on Thursdays, July 16 and 23, from 4:00 p.m. to 11:00 p.m.
L’événement Bas les masques Pertuis a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pertuis
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