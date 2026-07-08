Soirée DiVigne Domaine du Collet vert Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Soirée DiVigne

Mercredi 15 juillet 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 22h. Domaine du Collet vert 3120 Route de la Bonde Pertuis Vaucluse

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29

Depart 18h au Domaine.

Venez vivre une soirée authentique au cœur de notre domaine viticole à Pertuis.

35e

Depart 18h au Domaine.

Venez vivre une soirée authentique au cœur de notre domaine viticole à Pertuis.

Au programme

Balade dans les vignes au coucher du soleil

Découverte de notre terroir et de notre métier de vigneron

Dégustation commentée de nos vins au milieu des vignes

Visite de la cave et de notre savoir-faire



Repas préparé par le traiteur



Un moment convivial à partager entre amis, en famille ou en couple, dans un cadre exceptionnel au cœur du Luberon.



RÉSERVATION OBLIGATOIRE !! .

Domaine du Collet vert 3120 Route de la Bonde Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 26 74 76 barneoud.jerome@laposte.net

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English :

Departure at 6:00 p.m. from the estate.

Come experience an authentic evening in the heart of our Pertuis vineyard.

L’événement Soirée DiVigne Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis