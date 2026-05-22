Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand Route de la Loubière Pertuis

Pertuis

Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand

Mardi 4 août 2026 de 18h30 à 21h30. Route de la Loubière Château Grand Callamand Pertuis Vaucluse

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 21:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Profitez d’une balade au cœur des vignes, d’une visite du caveau et d’une dégustation de vins. De petits plats du terroir mettront en valeur les vins dégustés.

À Pertuis, entre Aix-en-Provence et le Luberon, le Château Grand Callamand est avant tout un domaine viticole familial installé autour d’une bastide du XVIe siècle. Propriété de la famille Souzan-Delagrave depuis 2004, le domaine s’étend sur 37 hectares, dont 22 hectares de vignes, adossés aux premiers coteaux du Pays d’Aigues et ouverts sur la vallée de la Durance.



Le Château Grand Callamand élabore des vins en AOC Luberon, Vin de Pays de Vaucluse et Vin de Pays de Méditerranée. Dans les vignes, le domaine privilégie une viticulture raisonnée, avec des rendements maîtrisés, l’enrichissement naturel des sols et une attention portée à l’environnement. Cette approche permet de produire des vins sincères, expressifs et ancrés dans leur terroir.



Pour accompagner les vins du Domaine, David Dubouchet vous propose



– Confit d’aubergines poivrons rouges grillés ails et thym

– Farcis provençaux, petit épeautre comme un risotto

– Crème brûlée à la verveine



Menu végétarien

– Confit d’aubergines poivrons rouges grillés ails et thym

– Fenouil braisé, petit épeautre comme un risotto

– Crème brûlée à la verveine



Menu enfant identique, en plus petite quantité







Informations pratiques :



Les soirées Sunsets Vignerons sont des expériences et rencontres au cœur des domaines et caves participants

Rendez-vous à 18h30

Chaussures plates et fermées recommandées (pour la balade dans les vignes)

Les menus et mets proposés ne sont pas modifiables

Le tarif comprend : la balade dans les vignes commentée, la visite des chais et/ou du domaine, la dégustation avec accord mets & vins et 3 verres de dégustation

Veuillez noter que vous n’êtes pas dans un restaurant le personnel qui vous accueille ne peut donc pas manipuler les mets qui seront servis dans des contenants fournis par le traiteur

À l’issue de la soirée, vous avez la possibilité d’acheter du vin auprès du domaine

Nos amis les canidés ne sont pas admis .

Route de la Loubière Château Grand Callamand Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

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English :

Enjoy a walk through the vineyards, a visit to the cellar and a wine tasting. Small local dishes will highlight the wines tasted.

L’événement Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand Pertuis a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Pertuis