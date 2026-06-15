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Spectacle tour du monde Ville de Pertuis Pertuis

Spectacle tour du monde Ville de Pertuis Pertuis dimanche 16 août 2026.

Lieu : Ville de Pertuis

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Pertuis

Spectacle tour du monde

Samedi 15 août 2026 à partir de 22h30. Ville de Pertuis Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

La ville de Pertuis propose un voyage enchanté autour du monde grace à une revue cabaret le samedi 15 août à 22h30 Place Mirabeau.
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Ville de Pertuis Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The city of Pertuis invites you on an enchanting journey around the world with a cabaret show on Saturday, August 15, at 10:30 p.m. at Place Mirabeau.

L’événement Spectacle tour du monde Pertuis a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Pertuis

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