Spectacle tour du monde Ville de Pertuis Pertuis
Spectacle tour du monde Ville de Pertuis Pertuis dimanche 16 août 2026.
Pertuis
Spectacle tour du monde
Samedi 15 août 2026 à partir de 22h30. Ville de Pertuis Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La ville de Pertuis propose un voyage enchanté autour du monde grace à une revue cabaret le samedi 15 août à 22h30 Place Mirabeau.
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Ville de Pertuis Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The city of Pertuis invites you on an enchanting journey around the world with a cabaret show on Saturday, August 15, at 10:30 p.m. at Place Mirabeau.
L’événement Spectacle tour du monde Pertuis a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Pertuis
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