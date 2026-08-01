Happy End It Pertuis
vendredi 28 août 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Happy End It
Vendredi 28 août 2026 à partir de 20h. Place Saint-Pierre Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Happy End It vous invite à une soirée cinéma et débat autour du film Les Invisibles, le 28 août à 20 h, Place Saint-Pierre à Pertuis, pour échanger ensemble sur les discriminations.
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Place Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 86 76 27
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English :
Happy End It invites you to an evening of film and discussion centered on the movie *Les Invisibles* on August 28 at 8:00 p.m. at Place Saint-Pierre in Pertuis, to discuss discrimination together.
L’événement Happy End It Pertuis a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Pertuis
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