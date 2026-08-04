Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pertuis
vendredi 14 août 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Mobitruck la boutique mobile de la métropole
Vendredi 14 août 2026 de 8h à 12h30. Marché de Pertuis Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 08:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-14
La métropole Mobilité vient à votre rencontre avec le Mobitruck, la boutique mobile.
Le Mobitruck sera présent sur le marché de Pertuis le vendredi 14 Août, de 8h à 12h30.
Au programme
– Démonstration de l’application La Métropole Mobilité
– Informations sur l’ensemble du service de mobilité
– Distribution de fiches horaires, de plans et de guides
– Création de cartes de transport personnalisées
– Vente de titres de transport (paiement par carte bancaire ou chèque accepté) .
Marché de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 71 31 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La métropole Mobilité is coming to meet you with Mobitruck, the mobile store.
L’événement Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pertuis a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Pertuis
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