Sunsets vignerons en Luberon au Chateau Val Joanis Château Val Joanis Pertuis

Pertuis

Sunsets vignerons en Luberon au Chateau Val Joanis

Mardi 1er septembre 2026 de 18h30 à 21h30. Château Val Joanis 2404 route de Villelaure Pertuis Vaucluse

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 18:30:00

fin : 2026-09-01 21:30:00

Date(s) :

2026-09-01

Profitez d’une balade au cœur des vignes, d’une visite du caveau et d’une dégustation de vins. De petits plats du terroir mettront en valeur les vins dégustés.

À Pertuis, au pied du Grand Luberon, le Château Val Joanis est un domaine viticole emblématique de l’AOP Luberon. Entouré de bois, de collines et de jardins labellisés “Jardin Remarquable” , son vignoble s’étend entre 200 et 400 mètres d’altitude, sur une belle diversité de sols.



Le domaine propose une gamme variée de vins rouges, blancs et rosés, en AOP Luberon, IGP Méditerranée et Vin de France. Syrah, Grenache, Rolle, Roussanne, Chardonnay ou encore Marselan entrent dans l’élaboration de cuvées accessibles, élégantes ou plus confidentielles, comme les assemblages rares et créations du domaine.



Pour accompagner les vins du Domaine, le Camioléon (Pertuis) vous propose



– Tarte tatin à la tomate, caramel de balsamique, ricotta au basilic, feuilles de roquette

– Filet de loup mariné au citron vert, salade d’orzo aux condiments d’été, graines de tournesols grillées

– Tarte sablé breton aux fruits confits d’Apt, fraises marinées à l’huile d’olive, crème fouettée



Menu végétarien

– Tarte tatin à la tomate, caramel de balsamique, ricotta au basilic, feuilles de roquette

– Croustillant de légumes confits, en remplacement du dos de cabillaud (même sauce et même accompagnement)

– Tarte sablé breton aux fruits confits d’Apt, fraises marinées à l’huile d’olive, crème fouettée, soupe de fraise au basilic et citron vert



Menu enfant identique, en plus petite quantité











Informations pratiques :



Les soirées Sunsets Vignerons sont des expériences et rencontres au cœur des domaines et caves participants

Rendez-vous à 18h30

Chaussures plates et fermées recommandées (pour la balade dans les vignes)

Les menus et mets proposés ne sont pas modifiables

Le tarif comprend : la balade dans les vignes commentée, la visite des chais et/ou du domaine, la dégustation avec accord mets & vins et 3 verres de dégustation

Veuillez noter que vous n’êtes pas dans un restaurant le personnel qui vous accueille ne peut donc pas manipuler les mets qui seront servis dans des contenants fournis par le traiteur

À l’issue de la soirée, vous avez la possibilité d’acheter du vin auprès du domaine

Nos amis les canidés ne sont pas admis .

Château Val Joanis 2404 route de Villelaure Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

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English :

Enjoy a walk through the vineyards, a visit to the cellar and a wine tasting. Small local dishes will highlight the wines tasted.

L’événement Sunsets vignerons en Luberon au Chateau Val Joanis Pertuis a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Pertuis