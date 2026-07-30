Vide grenier du secteur Pastoral de Pertuis Local Jeanne D’Arc Pertuis
samedi 19 septembre 2026 · Local Jeanne D'Arc · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Vide grenier du secteur Pastoral de Pertuis
Samedi 19 septembre 2026 de 8h à 17h. Local Jeanne D’Arc 82 rue Jeanne D’Arc Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Après la rentrée scolaire, le samedi 19 septembre, faisons le tri avant la nouvelle année.
Ouverture au public de 8h à 17h, au local Jeanne D’Arc.
Restauration sur place et animation musicale. .
Local Jeanne D’Arc 82 rue Jeanne D’Arc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 14 23 90 cissou1903@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After school starts on Saturday, September 19, let’s sort through our belongings before the new school year begins.
Open to the public from 8 a.m. to 5 p.m. at the Jeanne D’Arc center.
L’événement Vide grenier du secteur Pastoral de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Pertuis
À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)
- Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand Route de la Loubière Pertuis 4 août 2026
- 27 ème festival du Big Band Enclos de la Charité Pertuis 4 août 2026
- Don de Sang Salles Carignan et Syrah Pertuis 7 août 2026
- Sunsets vignerons en Luberon au Domaine du Coffre Pertuis 11 août 2026
- Spectacle tour du monde Ville de Pertuis Pertuis 16 août 2026