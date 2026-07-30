Vide grenier du secteur Pastoral de Pertuis Local Jeanne D’Arc Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Vide grenier du secteur Pastoral de Pertuis

Samedi 19 septembre 2026 de 8h à 17h. Local Jeanne D’Arc 82 rue Jeanne D’Arc Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Après la rentrée scolaire, le samedi 19 septembre, faisons le tri avant la nouvelle année.

Ouverture au public de 8h à 17h, au local Jeanne D’Arc.

Restauration sur place et animation musicale. .

Local Jeanne D’Arc 82 rue Jeanne D’Arc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 14 23 90 cissou1903@gmail.com

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English :

After school starts on Saturday, September 19, let’s sort through our belongings before the new school year begins.

Open to the public from 8 a.m. to 5 p.m. at the Jeanne D’Arc center.

L’événement Vide grenier du secteur Pastoral de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Pertuis