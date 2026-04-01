3ème édition des 24h de pétanque Rue des sports Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

3ème édition des 24h de pétanque

Rue des sports Parc des sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Compétition unique en France.

52 équipes de 8 personnes minimum et 10 personnes maximum par équipe (dont 2 féminines ou jeunes minimum /1 sur le terrain pour toutes les parties).

Nouveautés 2026 il faudra au minimum 2 joueurs non licenciés par équipe et chacun des 2 aura au moins 5 parties à disputer.

20 parties à jouer en 24h.

Jet du bouchon à 14H00 le samedi 7 et coup de sifflet final à 14H00 le dimanche 8.

Les inscriptions seront ouvertes à partir de samedi 5 septembre à 9H00 précise, premier inscrit, premier servi.

Entrée gratuite, bar et restauration (paiement CB sans contact sur place). .

Rue des sports Parc des sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne

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English :

L’événement 3ème édition des 24h de pétanque Plouescat a été mis à jour le 2026-04-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX