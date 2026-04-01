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AGENDA · Plouescat

3ème édition des 24h de pétanque Rue des sports Plouescat

samedi 7 novembre 2026 · Rue des sports · Plouescat

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue des sports
Adresse
Parc des sports
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

3ème édition des 24h de pétanque

Rue des sports Parc des sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-07

Compétition unique en France.
52 équipes de 8 personnes minimum et 10 personnes maximum par équipe (dont 2 féminines ou jeunes minimum /1 sur le terrain pour toutes les parties).
Nouveautés 2026 il faudra au minimum 2 joueurs non licenciés par équipe et chacun des 2 aura au moins 5 parties à disputer.
20 parties à jouer en 24h.
Jet du bouchon à 14H00 le samedi 7 et coup de sifflet final à 14H00 le dimanche 8.
Les inscriptions seront ouvertes à partir de samedi 5 septembre à 9H00 précise, premier inscrit, premier servi.
Entrée gratuite, bar et restauration (paiement CB sans contact sur place).   .

Rue des sports Parc des sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement 3ème édition des 24h de pétanque Plouescat a été mis à jour le 2026-04-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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