AGENDA · Plouescat
Animation musicale- DUO LET’S DANCE Casino Partouche Plouescat
samedi 12 septembre 2026 · Casino Partouche · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Animation musicale- DUO LET’S DANCE
Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 22:00:00
fin : 2026-09-11 01:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Répertoire festif et dansant de reprises revisitées funk/disco/pop des années 70’s-80’s à aujourd’hui. .
Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
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English :
L’événement Animation musicale- DUO LET’S DANCE Plouescat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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