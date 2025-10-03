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AGENDA · Plouescat

Animation musicale- DUO LET’S DANCE Casino Partouche Plouescat

samedi 12 septembre 2026 · Casino Partouche · Plouescat

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Casino Partouche
Adresse
100 Rue de Brest
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Animation musicale- DUO LET’S DANCE

Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 22:00:00
fin : 2026-09-11 01:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Répertoire festif et dansant de reprises revisitées funk/disco/pop des années 70’s-80’s à aujourd’hui.   .

Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41 

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English :

L’événement Animation musicale- DUO LET’S DANCE Plouescat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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