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AGENDA · Plouescat

DJ BAMAKO Casino Partouche Plouescat Plouescat

dimanche 30 août 2026 · Casino Partouche Plouescat · Plouescat

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Casino Partouche Plouescat
Adresse
100 Rue de Brest
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

DJ BAMAKO

Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:00:00
fin : 2026-09-05 01:30:00

Date(s) :
2026-08-29 2026-09-05

Animation DJ avec DJ BAMAKO aux platines.   .

Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41 

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English :

L’événement DJ BAMAKO Plouescat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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