AGENDA · Plouescat
DJ BAMAKO Casino Partouche Plouescat Plouescat
dimanche 30 août 2026 · Casino Partouche Plouescat · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
DJ BAMAKO
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:00:00
fin : 2026-09-05 01:30:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-09-05
Animation DJ avec DJ BAMAKO aux platines. .
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
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English :
L’événement DJ BAMAKO Plouescat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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