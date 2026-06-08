Espaces Colibri Plou’escale Plouescat
Espaces Colibri Plou’escale Plouescat samedi 19 septembre 2026.
Plouescat
Espaces Colibri
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2026-09-19
Cycle d’accompagnement en groupe, les Espaces Colibri proposent un travail en profondeur 6 mois, 6 personnes maximum, pour clarifier sa direction, stabiliser sa posture et s’aligner durablement.
Format 6 rencontres de 2h, un samedi par mois
19 septembre 2026, 10 octobre 2026, 14 novembre
2026, 12 décembre 2026, 16 janvier 2027 et 13 février
2027 de 10h à 12h
Tarif 590 €
Condition d’accès un entretien préalable de 30 min, non optionnel
Plus d’informations https://solangechampion.com/ateliers-espaces-colibri
Contact solange.elansol@gmail.com — 06 15 24 79 36
Entretien préalable requis — places limitées. .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 15 24 79 36
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English :
L’événement Espaces Colibri Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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