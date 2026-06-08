Espaces Colibri Plou’escale Plouescat

Plouescat

Espaces Colibri

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2026-09-19

Cycle d’accompagnement en groupe, les Espaces Colibri proposent un travail en profondeur 6 mois, 6 personnes maximum, pour clarifier sa direction, stabiliser sa posture et s’aligner durablement.

Format 6 rencontres de 2h, un samedi par mois

19 septembre 2026, 10 octobre 2026, 14 novembre

2026, 12 décembre 2026, 16 janvier 2027 et 13 février

2027 de 10h à 12h

Tarif 590 €

Condition d’accès un entretien préalable de 30 min, non optionnel

Plus d’informations https://solangechampion.com/ateliers-espaces-colibri

Contact solange.elansol@gmail.com — 06 15 24 79 36

Entretien préalable requis — places limitées. .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 15 24 79 36

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English :

L’événement Espaces Colibri Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX