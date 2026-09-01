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AGENDA · Plouescat

Vide grenier Salle omnisport de la Poste Plouescat

dimanche 13 septembre 2026 · Salle omnisport de la Poste · Plouescat

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Salle omnisport de la Poste
Adresse
4 Rue des Sports
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Vide grenier

Salle omnisport de la Poste 4 Rue des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’association Kernic Training organise de nouveau son vide grenier annuel !
Vous trouverez sur place une restauration buvette avec des crêpes, gâteaux, sandwichs… Une tombola sera organisée avec un tirage au sort en fin de journée.
Renseignements et inscriptions par mail, ou par téléphone entre 18h00 et 20h00.
Nous vous attendons nombreux !   .

Salle omnisport de la Poste 4 Rue des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 98 57 08 71 

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English :

L’événement Vide grenier Plouescat a été mis à jour le 2026-08-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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