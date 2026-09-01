Vide grenier Salle omnisport de la Poste Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Vide grenier

Salle omnisport de la Poste 4 Rue des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association Kernic Training organise de nouveau son vide grenier annuel !

Vous trouverez sur place une restauration buvette avec des crêpes, gâteaux, sandwichs… Une tombola sera organisée avec un tirage au sort en fin de journée.

Renseignements et inscriptions par mail, ou par téléphone entre 18h00 et 20h00.

Nous vous attendons nombreux ! .

Salle omnisport de la Poste 4 Rue des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 98 57 08 71

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English :

L’événement Vide grenier Plouescat a été mis à jour le 2026-08-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX