Vide grenier Salle omnisport de la Poste Plouescat
dimanche 13 septembre 2026 · Salle omnisport de la Poste · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Vide grenier
Salle omnisport de la Poste 4 Rue des Sports Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association Kernic Training organise de nouveau son vide grenier annuel !
Vous trouverez sur place une restauration buvette avec des crêpes, gâteaux, sandwichs… Une tombola sera organisée avec un tirage au sort en fin de journée.
Renseignements et inscriptions par mail, ou par téléphone entre 18h00 et 20h00.
Nous vous attendons nombreux ! .
Salle omnisport de la Poste 4 Rue des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 98 57 08 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier Plouescat a été mis à jour le 2026-08-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plouescat (Finistère)
- Animation musicale- DUO LET’S DANCE Casino Partouche Plouescat 12 septembre 2026
- Portes ouvertes Plou’escale Plou’escale Plouescat 12 septembre 2026
- Exposition Musique et danse Médiathèque l’Atelier Plouescat 15 septembre 2026
- Club de lecture Médiathèque L’Atelier Plouescat 17 septembre 2026
- Vernissage de l’exposition Musique et danse Médiathèque L’Atelier Plouescat 18 septembre 2026