3ème édition du Concours Jonzac à croquer Place du marché Jonzac

3ème édition du Concours Jonzac à croquer

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

L’association Les Amis de Jonzac propose la troisième édition de Jonzac à croquer . Les habitants sont invités à poser leurs yeux et chevalet sur les plus beaux endroits de la ville.

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

The association Les Amis de Jonzac presents the third edition of Jonzac à croquer . Residents are invited to place their eyes and easels on the town’s most beautiful spots.

