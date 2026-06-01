3ème édition du Festi’Mournier Montrond
3ème édition du Festi’Mournier Montrond samedi 27 juin 2026.
Montrond
3ème édition du Festi’Mournier
Montrond Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Festival couvert.
Buvette et restauration sur place.
Happy hour à partir de 18h. .
Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : 3ème édition du Festi’Mournier
L’événement 3ème édition du Festi’Mournier Montrond a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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