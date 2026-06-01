Montrond

3ème édition du Festi’Mournier

Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Festival couvert.

Buvette et restauration sur place.

Happy hour à partir de 18h. .

Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 3ème édition du Festi’Mournier

L’événement 3ème édition du Festi’Mournier Montrond a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA