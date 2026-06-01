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3ème édition du Festi’Mournier Montrond

3ème édition du Festi’Mournier Montrond samedi 27 juin 2026.

Ville : 39300 Montrond

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montrond

3ème édition du Festi’Mournier

Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Festival couvert.
Buvette et restauration sur place.
Happy hour à partir de 18h.   .

Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : 3ème édition du Festi’Mournier

L’événement 3ème édition du Festi’Mournier Montrond a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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