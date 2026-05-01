3ème Festival du film de rando Histoires & crapahutes Ciné Presqu’île Guérande

Guérande

3ème Festival du film de rando Histoires & crapahutes

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:00:00

fin : 2026-05-14 22:45:00

Date(s) :

2026-05-14

Le festival du film de rando Histoires & Crapahutes est de retour avec une saison 3 qui vous fera vivre l’aventure au féminin !

3 films seront en sélection pour le prix du public

– Une Montagne d’Espoir de Nicolas LEBENBOJM 52 MIN, qui suit une infirmière et sa patiente, atteinte de troubles psychiatriques à la conquête du col du Thorong La au Népal.

– Un Sentier à soi de Judith LALOY, Coline BRIARD, Marion DE WINDT- 25 MIN, qui évoque le cheminement de 3 jeunes femmes en direction de Compostelle, chacune marchant pour des raisons différentes.

– Via Alpina de Zoé LEMAITRE 52 MIN, sur les pas des pionnières, qui nous conte le périple dans les Alpes de Zoé Lemaitre. Elle interroge des femmes sur leur rapport à la montagne, le long de son parcours.

Chaque séance est animée par un des responsables du festival qui présente la genèse de chaque œuvre, et échange avec le public. La volonté est d’offrir une séance feel good, autour de la rando, sur fond de paysages grandioses et d’aventures humaines inspirantes.

En fin de séance, un vote pour le prix du public est organisé. Le film préféré des spectateurs sera désigné à l’issue de l’ensemble des votes de la tournée. .

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 00 60 60 cinepresquile@orange.fr

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L’événement 3ème Festival du film de rando Histoires & crapahutes Guérande a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44