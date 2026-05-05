Jeu pédagogique Mission isolation Hôtel de ville Guérande

Guérande

Jeu pédagogique Mission isolation

Hôtel de ville 7 place du marché au bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Et si vous pouviez faire avancer votre projet de rénovation tout en vous amusant ?

Vous souhaitez choisir les matériaux isolants les plus adaptés à votre habitation, respecter un budget de travaux tout en optimisant les performances énergétiques ?

Participez à notre soirée jeu de société mission isolation et informez-vous de manière ludique dans un cadre convivial !

Ce sera également l’occasion de rencontrer l’équipe France Rénov’ et de lui poser toutes vos questions. .

Hôtel de ville 7 place du marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Jeu pédagogique Mission isolation Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44