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Jeu pédagogique Mission isolation Hôtel de ville Guérande

Jeu pédagogique Mission isolation Hôtel de ville Guérande mardi 12 mai 2026.

Lieu : Hôtel de ville

Adresse : 7 place du marché au bois

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Guérande

Jeu pédagogique Mission isolation

Hôtel de ville 7 place du marché au bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :
2026-05-12

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Hôtel de ville 7 place du marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40  communication@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Jeu pédagogique Mission isolation Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44

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