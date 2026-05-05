Jeu pédagogique Mission isolation Hôtel de ville Guérande
Jeu pédagogique Mission isolation Hôtel de ville Guérande mardi 12 mai 2026.
Guérande
Jeu pédagogique Mission isolation
Hôtel de ville 7 place du marché au bois Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 20:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Et si vous pouviez faire avancer votre projet de rénovation tout en vous amusant ?
Vous souhaitez choisir les matériaux isolants les plus adaptés à votre habitation, respecter un budget de travaux tout en optimisant les performances énergétiques ?
Participez à notre soirée jeu de société mission isolation et informez-vous de manière ludique dans un cadre convivial !
Ce sera également l’occasion de rencontrer l’équipe France Rénov’ et de lui poser toutes vos questions. .
Hôtel de ville 7 place du marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeu pédagogique Mission isolation Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Visite guidée La cité bretonne Départ de l’Office de tourisme Guérande 5 mai 2026
- Visite guidée de l’Ecoasis Entrée piétonne par la piste Vélocéan Guérande 6 mai 2026
- Exposition L’atelier des belles histoires Centre Culturel Athanor Guérande 6 mai 2026
- Conférence Les liens sociaux et la société Ciné Presqu’île Guérande 6 mai 2026
- Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande 6 mai 2026