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3ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire

3ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire

3ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Département : Vienne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 10 10

Champagné-Saint-Hilaire

3ème loto gourmand

Salle des Fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le Comité des Fêtes de Champagné-Saint-Hilaire vous invite à l’un de ses incontournables Loto Gourmand !
Faites le plein de provisions ! ❄️
Tentez de gagner
– De nombreux lots de viande de qualité
– Des bons d’achat pour vos courses
– Des paniers garnis
Venez passer un moment convivial et chaleureux, et repartez avec de quoi régaler toute la famille ! C’est l’occasion parfaite de soutenir votre Comité des Fêtes.
☕ Buvette, crêpes sur place pour se régaler pendant les parties !   .

Salle des Fêtes Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 03 82  comite-champagne@outlook.fr

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English : 3ème loto gourmand

L’événement 3ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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