Champagné-Saint-Hilaire

3ème loto gourmand

Salle des Fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Comité des Fêtes de Champagné-Saint-Hilaire vous invite à l’un de ses incontournables Loto Gourmand !

Faites le plein de provisions ! ❄️

Tentez de gagner

– De nombreux lots de viande de qualité

– Des bons d’achat pour vos courses

– Des paniers garnis

Venez passer un moment convivial et chaleureux, et repartez avec de quoi régaler toute la famille ! C’est l’occasion parfaite de soutenir votre Comité des Fêtes.

☕ Buvette, crêpes sur place pour se régaler pendant les parties ! .

Salle des Fêtes Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 03 82 comite-champagne@outlook.fr

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English : 3ème loto gourmand

L’événement 3ème loto gourmand Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou