Les 3 Fontaines en Fêtes Champagné-Saint-Hilaire
Les 3 Fontaines en Fêtes Champagné-Saint-Hilaire dimanche 23 août 2026.
Champagné-Saint-Hilaire
Les 3 Fontaines en Fêtes
Plan d’eau des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Le Comité des Fêtes de Champagne-Saint-Hilaire a tout prévu pour que vous passiez un week-end inoubliable en famille ou entre amis.
➡️ Voici ce qui vous attend
Le dimanche
Vide-grenier Toute la journée Venez chiner ou vendre vos trésors !
–> 1,50€ mètre ombragé au 06 28 04 98 56
Randonnée pot à l’arrivée 1€ personne et gratuit -12 ans
Restauration sur place Restauration rapide toute la journée
Buvette Pour vous rafraîchir toute la journée !
♀️ Canoë
Tir à l’arc
Baptême à poney
⛳️ Mini golf
Animations à partir de 14h Défi inter village
Créer ton équipe et inscris toi
Venez nombreux, on vous attend pour faire la fête ! .
Plan d’eau des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 03 82 comite-champagne@outlook.fr
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English : Les 3 Fontaines en Fêtes
L’événement Les 3 Fontaines en Fêtes Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou