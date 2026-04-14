Champagné-Saint-Hilaire

Les 3 Fontaines en Fêtes

Plan d’eau des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le Comité des Fêtes de Champagne-Saint-Hilaire a tout prévu pour que vous passiez un week-end inoubliable en famille ou entre amis.

➡️ Voici ce qui vous attend

Le dimanche

Vide-grenier Toute la journée Venez chiner ou vendre vos trésors !

–> 1,50€ mètre ombragé au 06 28 04 98 56

Randonnée pot à l’arrivée 1€ personne et gratuit -12 ans

Restauration sur place Restauration rapide toute la journée

Buvette Pour vous rafraîchir toute la journée !

‍♀️ Canoë

Tir à l’arc

Baptême à poney

⛳️ Mini golf

Animations à partir de 14h Défi inter village

Créer ton équipe et inscris toi

Venez nombreux, on vous attend pour faire la fête ! .

Plan d’eau des Trois Fontaines Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 03 82 comite-champagne@outlook.fr

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English : Les 3 Fontaines en Fêtes

L’événement Les 3 Fontaines en Fêtes Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou