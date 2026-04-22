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Fougères en BAZ’ART Champagné-Saint-Hilaire

Fougères en BAZ’ART Champagné-Saint-Hilaire

Fougères en BAZ’ART Champagné-Saint-Hilaire samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Base de Loisirs

Ville : 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Département : Vienne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Champagné-Saint-Hilaire

Fougères en BAZ’ART

Base de Loisirs Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-12 04:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Journée festive danse, cirque, inter plateau, concerts… Et dj trance..
Cantine conviviale et bar pour vous accueillir toute la journée.
Un marché de créateur, un pôle enfance…
Un grand parking…
La prog est prête !!! C’est chaud..   .

Base de Loisirs Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine   guinguettelesfougeres@gmail.com

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English : Fougères en BAZ’ART

L’événement Fougères en BAZ’ART Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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