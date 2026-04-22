Champagné-Saint-Hilaire

Fougères en BAZ’ART

Base de Loisirs Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-12 04:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Journée festive danse, cirque, inter plateau, concerts… Et dj trance..

Cantine conviviale et bar pour vous accueillir toute la journée.

Un marché de créateur, un pôle enfance…

Un grand parking…

La prog est prête !!! C’est chaud.. .

Base de Loisirs Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine guinguettelesfougeres@gmail.com

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English : Fougères en BAZ’ART

L’événement Fougères en BAZ’ART Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou